حملة كبيرة لزراعة 1000 شجرة في يفرن

نفذ أكثر من 100 متطوع حملة تشجير كبيرة استهدفت الطريق بين يفرن والجبل الذي يربط المدينة بمناطق الجبل الأخرى.

وتوافد المتطوعون من مناطق ليبية مختلفة أبرزها طرابلس، فيما جاءت الجملة بدعم من منظمة (Batter Africa) التي تأسست في 2019، ومن ضمن اهتماماتها التوعية البيئية وحملات التشجير، وهي من ضمن المنظمات النشطة في هذه البرامج البيئية التوعوية.

وتأتي الحملة بالتعاون مع الجمعية الليبية للأحياء البرية والشرطة الزراعية، ضمن خطة عمل ستطال برامجها كل المناطق الليبية وخاصة المناطق الجبلية ذات التربة الخصبة.

وشارك في الحملة منظمات شبابية من مدينة يفرن وجمعية “هؤلاء”، وجمعية “ساليت”، وفريق “جوباتوس”، ومديرية أمن يفرن، ومهتمين من المدينة بالتشجير والعمل التطوعي، حيث كان المستهدف زراعة 1000 شتلة غابات.

وأشرف على الحملة جهاز الشرطة الزراعية، وبمشاركة موسّعة من الهلال الأحمر فرع يفرن والشؤون الزراعية والحيوانية في بلدية يفرن، ونادي الوعي والسلام، ومكتب الإسعاف والطوارئ، وفوج كشاف يفرن.

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