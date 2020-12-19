شركة الكهرباء: خطة أمنية لحماية مشروعين بغرب طرابلس ومصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عقد اجتماع ظهر اليوم السبت لمناقشة وضع آلية عمل للشروع في تنفيذ الخطة الأمنية لمشروعين تابعين لها في غرب طرابلس و مصراتة.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع تناول «توفير الحماية اللازمة للمشروعين الاستعجاليين غرب طرابلس و مصراتة الغازيتين »، مشيرة إلى عقد الاجتماع بمقر الشركة بالفرناج وحضور عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني ومدير عام الشركة إبراهيم الفلاح.

كما حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله ومدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبدالله الفيتوري وعدد من الضباط العاملين بالإدارة، وذلك لـ«تنفيذ الخطة الأمنية لتوفير الحماية والامن للمشروعين الاستعجاليين».

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