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قوة أمنية تصل طبرق بعد مقتل 4 مواطنين في نزاع مسلح

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بتعليمات من وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، تحركت قوة أمنية إلى مدينة طبرق لفرض الأمن والقانون وتسيير دوريات على المفترقات الرئيسية وجزر الدوران، وتأتي هذه الإجراءات المشددة في أعقاب حادثة راح ضحيتها 4 مواطنين نتيجة نزاع مسلح.

وتتكون القوة من الدعم المركزي فرع المرج، وسرية الشهداء المقاتلة البيضاء بإمرة المقدم احمد فضيل رئيس الخطة الامنية لمدينة طبرق، وقوات الدعم المركزي طبرق برئاسة العقيد خالد الربيعي.

وأوضح المقدم أحمد الفضيل أنهم اثناء قدومهم إلى طبرق وجدوا الترحيب من أهل المدينة، كما أنهم على ثقة كاملة بأن طبرق وأهلها قادرون على تجاوز هذه المشكلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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