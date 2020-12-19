لردع المخالفين .. مناقشة مذكرة التفاهم المتعلقة بتبادل المعلومات الجمركية بين ليبيا ومالطا

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث نائب مدير عام مصلحة الجمارك عميد امحمد الشيباني مع وزير المالية لدولة مالطا كليد كروانا ومدير الجمارك المالطية جوزيف كتكوتي سبل التعاون و تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية.

وقال المتحدث باسم المصلحه رائد فهمي الماقوري – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه خلال اللقاء تمت مناقشة مسودة مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإداري و تبادل المعلومات الجمركية لردع و التصدي للمخالفين .

الماقوري أوضح، أنه تم بحث كافة المشاكل والعراقيل وحلحلتها مع الدولة المطاليه لتسهيل التعاون بين الدولتين .

يشار إلى أن الوفد الليبي الذي ضم مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية عميد سالم البصير، وعقيد عصام الشريف مدير مكتب التعاون الدولي بمصلحة الجمارك، والمستشار علي يحي مدير مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك.