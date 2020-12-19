كلية التربية بجامعة سرت تحيي اليوم العالمي للغة العربية

أحيت كلية التربية بجامعة سرت اليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، حيث أقامت الكلية احتفالية في مدرج مصباح العروي، بحضور رئيس الجامعة المكلف والكاتب العام بالجامعة، وعميد كلية التربية، وعميد كلية الآداب، ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، ومهتمون باللغة العربية.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الكلمات التي أكدت على ضرورة الاهتمام باللغة العربية وتعلمها كونها لغة دولية ومهمة.

كما تضمنت عروضا مرئية عن كلية التربية وعن الدراسات الأدبية واللغوية وعدد من العروض الترفيهية.

وتم خلال الاحتفالية تقديم عدد من الأوراق البحثية في مجالات متعلقة باللغة العربية أعدها عدد من الباحثين والمهتمين في هذا المجال.

وضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، قامت جامعة سرت بتكريم عدد من الشخصيات التي قدمت جهودا من أجل الحفاظ على اللغة العربية والبحث في الأدب العربي ومصطلحات اللغة.

حيث منحت الجامعة درع العطاء والوفاء لكل من: الأستاذ عبد الرؤوف باكبر السيد من السودان، والدكتور عبد الرحمن حسين تخيخ، والأستاذ حمد احمد الحاج، الأستاذة والموجهة والمعلمة فتحية علي الشيباني، والاديب والكاتب والشاعر جمعة الفاخري.

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