الوطنية لحقوق الإنسان : لن نسمح بتوطين المهاجرين من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، رفضها لتمديد أو تجديد العمل بمذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية التي تم المصادقه عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي بعام 2017.

اللجنة أعلنت في بيان لها، أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز و مخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة بقيادة مشروع تتعاون فيه دول المصدر والعبور والوجهة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة تحمي الحقوق الأساسية للمهاجرين عامة واللاجئين منهم خاصة، و إلى إعادة النظر في سياساتهم وجهودهم الرامية الى الحد من قدرة المهاجرين واللاجئين على الوصول إلى شواطئ أوروبا نظراً للخسائر البشرية المترتبة على هذه السياسات، وضمان أن يكون التعاون والدعم المقدمان إلى السلطات الليبية.

وأعربت اللجنة، عن تخوفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف.