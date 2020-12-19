السجن 7 سنوات لهندي انضم إلى “داعش ليبيا”

أفاد مصدر لقناة “218”، أن محكمة خاصة هندية في نيودلهي، أصدرت حكمها بحق مواطن هندي تعهد بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، في محاولة للقتال مع التنظيم في سوريا وليبيا.

وأوضح المصدر أنه تم الحكم على المدعو محمد ناصر، يوم الأربعاء الماضي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 40 ألف روبية.

وتتعلق التهم بـ”المؤامرة الإجرامية” التي دبرها تنظيم داعش لتأسيس قاعدته في الهند من خلال تجنيد الشباب المسلمين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونتيجة لذلك غادر عدد من الشبان إلى خارج البلاد، وانضموا إلى داعش، وتم توجيه تهم ضد 16 شخصا بينهم ناصر، في 3 يونيو 2020. وفي هذه القضية، حكم على 15 متهمًا سابقًا بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وبين المصدر أن المدعو محمد ناصر كان يعمل كمطوّر مواقع إلكترونية ومصمم جرافيك في دبي في عام 2014، وأنه أصبح متطرفًا ومتحفزًا للانضمام إلى داعش من خلال المحاضرات التي ألقاها على موقع يوتيوب.

وذكر المصدر لـ”218″ أن المُدان بذل جهودا للعثور على أشخاص يمكنهم تسهيل سفره إلى سوريا وليبيا للانضمام إلى داعش، وغادر دبي للانضمام إلى داعش في ليبيا عبر السودان، لكن السلطات السودانية اعترضته وتم ترحيله إلى الهند في ديسمبر 2015.

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