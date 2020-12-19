بعيو يقدم شكوى رسمية في سليمان دوغة لتبديد 35 مليون دينار

قدم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو اليوم السبت شكوى إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب الصديق الصور ضد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة ليبيا الإخبارية.

وقالت المؤسسة الوطنية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، إن شكوى بعيو جاءت على خلفية إهدار وتبديد 35 مليون دينار سبق تخصيصها سنة 2013 لقناة ليبيا الإخبارية التي كان يرأسها سليمان دوغة.

وأضاف البيان الذي طالعته “الساعة 24” أن هذه الجريمة لم يتم البت فيها رغم وجود لجنة تحقيق انتهت من أعمالها سنة 2015.

وأكد البيان أن مذكرة الشكوى التي قدمها بعيو حوت ملفاً بالأدلة والمستندات على التجاوزات والمخالفات بالقناة، مشيرا إلى أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وعد بإعطاء الشكوى الاهتمام المطلوب قانونياً إحقاقاً للحق ودفاعاً عن المصلحة العامة.