بعيو يسلم النيابة مذكرة بمخلفات وتجاوزات مدير قناة ليبيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

سلم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو مذكرة شكوى لمكتب النائب العام تتضمن بالأدلة والمستندات تجاوزات ومخالفات رئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة ليبيا الإخبارية.

وبينت المؤسسة الليبية للإعلام عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور الذي تسلم الشكوى وعد بإعطائها الاهتمام المطلوب قانونياً إحقاقاً للحق ودفاعاً عن المصلحة العامة.

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وأعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في وقت سابق رسمياً عن وجود إهدار وتبديد لمبلغ 35 مليون دينار سبق تخصيصها سنة 2013 لقناة ليبيا الإخبارية التي لم تخرج للنور ولم يتم البث قضائياً في هذه الجريمة رغم وجود لجنة تحقيق انتهت من أعمالها سنة 2015 وجرى ضم قناة ليبيا الإخبارية إلى المؤسسة الليبية للإعلام بموجب قرار إنشائها رقم 597 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي.

وأوضحت المؤسسة الليبية للإعلام أن تقديم مذكرة الشكوى يأتي في سياق الالتزام بمقتضيات القانون وحرصاً على إحقاق الحق وإبطال الباطل، ودفاعاً عن قيم الدولة في مواجهة العبث والفوضى، وحرصاً على تطهير الإعلام الوطني من الفساد وبعد انتهاء التحقيقات الأولية في المخالفات المالية المرتكبة في قناة ليبيا الإخبارية.