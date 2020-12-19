العبيدي: فرص حل الأزمة الاقتصادية في ظل صراع “صنع الله” و”الكبير” تبدو ضئيلة

قال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إن فرضيات التوصل لتسوية تنهي الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا تبدو ضئيلة في ظل الصراع المتفاقم، بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وأضاف العبيدي في تصريحات صحفية، أن الصراع وإن كان في ظاهره تقنيا فإنه لا يخلو من حرب تموقع بين الطرفين، لافتا إلى أن الكبير يحظى بحماية من حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا، بحسب قوله.

وأكد العبيدي أن هذا الصراع لن يحسمه سوى اتفاق سياسي على أساس متين لإنهاء الجدل القائم بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية ويسعى إلى توافق حول الحكومة التي ستدير المرحلة المقبلة وتتولى التحضير للانتخابات المقررة 2021، مشددا على أن أي انزلاق عن هذا المسار سيؤدي إلى تدهور الوضع وإلى انتكاسة قد يدفع الليبيون ثمنها غاليا.

وأشار العبيدي إلى أن هناك استعدادات عسكرية جارية بالتوازي مع الحوار السياسي والعسكري والمسار الاقتصادي، موضحا أن هذا يعني أن الخيارات مفتوحة وفرضيات الفشل ستكون ذات عواقب وخيمة على الجميع.

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