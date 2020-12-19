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البرلمانية التونسية عبير موسي: تنظيم الإخوان يسعى لحرب أهلية في بلادنا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم السبت تنظيم الإخوان المسلمين بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس.

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية”، عن رئيسة الحزب الدستوري الحر مطالبتها بتجفيف “منابع الإرهاب” في تونس.

​وفي وقت سابق قالت عبير موسي، إن “جماعة الإخوان المسلمين في تونس لا يريدون دولة مؤسسات”.

وأشارت موسي لقناة “العربية” إلى أن “الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس”، وأكدت أنه “لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس”.

وشددت على أنه “لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان، ولا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية”.

كما شنت رئيسة “كتلة الدستوري الحر” التونسي في تصريحاتها، اليوم الجمعة، هجوما على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لافتة إلى أن “سبق له وأن أفتى بالقتل والدمار”.

وفي إطار متصل، أعربت رئيسة الحزب الدستوري عن رفضها للنظام السياسي والانتخابي الحالي في تونس، معتبرة أنه أثبت فشله ويؤدي إلى تشتيت وتضارب في القرار السياسي.

وقالت موسي في حوار سابق مع وكالة “سبوتنيك” إنها تدعم نظاما رئاسيا معدلا يكون للرئيس فيه صلاحيات تعيين الحكومة والمصادقة عليها دون الرجوع للبرلمان.

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تونس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من الخطأ ياعبير ان تسميهم الاخوان المسلمين فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده .. فهل ينطبق هذا التعريف على الاخوان ام بنطبق عليه حديث المفلس الذى ياتى بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وسفك دم هذا فياخذ من حسناته فاذا فنيت ياخص المفلس من سيئاته ويطرح فى النار ولايوجد شئ اسمه سياسى وغير سياسى فالسياسة يمكن تقسيمعا لاحزاب بينما الدبن لا يمكن تقسيمه لاحزاب لانه هذا يخالف عدة نصوص فى القرآن الكريم منها ولا تكونوا من الذين فرقوا دبنهم شيعا كل حزب لما لديهم فرحون . وقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ .

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    • الاخوان المستفزين وليسوا المسلمين شرح مستطير ووبال علي أي بلد يستفحل فيها شرهم فزيدا يا استاذه عبير من البصق علي وجه الغنوشي فهذا المسوخ يستهال الاهانه والاذلال فهو كلب لاردوغان اردوغان الذي للاسلام خان

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