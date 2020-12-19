ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 December, 2020

اختتمت الاسبوع الماضي الدورة التدريبية المكثفة التي أقيمت في طرابلس لفرق الاستجابة الصحية بإدارة الطوارئ الصحية ،وذلك في ظل المساعي الحثيثة والمتواصلة لمجابهة فيروس كورونا.

و تلقى المتدربون من خلال الدورة والتي كانت بعنوان ” التعامل السريري مع حالات كوفيد 19 ومبادئ مكافحة العدوى بمراكز الفلترة والعزل ” ،برامج عملية ونظرية على كيفية التعامل مع الحالات الخطيرة للمصابين بفيروس كورونا وذلك باتباع البروتوكول الجديد المتبع لعلاج المرضى .

حيث حضر هذا البرنامج التدريبي عدد 20 متدرب ومتدربة ، تلقوا من خلالها دروسا ومحاضرات لكيفية التعامل مع الحالات الخطيرة لمرضى فيروس كورونا وكذلك كيفية التعامل مع جهاز التنفس الصناعي بكافة أنظمته المختلفة .