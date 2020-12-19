الجدال: ضعف أداء الوفاق منح المليشيات فرصا للاستقواء برعاية الغرياني

قال المحلل السياسي، مختار الجدال، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة، فائز السراج، تستعد لمعركة قادمة مع الجيش، مضيفا أنها تحشد من أجل هذه المعركة كل أسلحتها بالإضافة إلى تصعيد القيادات الموثوق بها.

وأكد الجدال أن وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة تتظاهر بأنها تحاور ضمن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 +5، مبينا أنها تظهر موافقتها على ما يجري من حوارات، مشددا على أن وزارة دفاع الوفاق في حقيقة الأمر أرادت الحوار ليس لغرض السلام بل من أجل الاستعداد للمعركة القادمة.

وأوضح الجدال أنه لا يستبعد أن تقوم وزارة دفاع الوفاق بتكليف إرهابيين بمناصب في الوزارة كونها تابعة للجناح العسكري لمفتي الإرهاب، الصادق الغرياني، مضيفا أن الملفت للنظر هو غض” فائزالسراج” النظر عن قرارات وزارة الدفاع نتيجة العجز الذي يعانيه وعدم مقدرته رفض مطالب” الغرياني”.

وأكد الجدال أن ضعف أداء حكومة الوفاق غير المعتمدة منح الميليشيات المسلحة فرصا للاستقواء عليها بحجج مختلفة وبرعاية الغرياني، موضحا أن حكومة السراج تنفذ فقط توصيات “الغرياني”.

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