“الغرفة الأمنية بنغازي”: جواز استعمال القوة والسلاح ضد من يعبث بأمن المدينة

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اجتماعها العادي اليوم السبت بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع نتج عنه العديد من النقاط أهمها التأكيد على إعادة النظر في عمل الغرفة الأمنية للرفع من مستوى الأداء بالشكل الذي يتطلع إليه أغلب سكان مدينة بنغازي.

كما تم التأكيد على جواز استعمال القوة وكذلك استعمال السلاح مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المدينة أو كل من استعمل السلاح ضد المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي تعمل على تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على التعاون والتنسيق بين مشرفي الخطط الفرعية للغرفة الأمنية من أجل تحقيق المهام المكلفين بها في أسرع وقت وبأقل الخسائر.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بالحكومة الليبية وعقيد ونيس الشكري، وعقيد صلاح أهويدي، وعقيد عبد الحميد الرعيض، ومقدم جمال العمامي، ونقيب فرج أقعيم .

كما شارك في الاجتماع الفريق صقر الجروشي والعميد مفتاح العربي مدير فرع المخابرات الليبية بنغازي، والعقيد خالد الشحومي مشرف الوحدات العسكرية بالقوة المشتركة، والعقيد طارق نجم مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، والمقدم فرج العقوري مدير فرع الحرس البلدي بنغازي، والنقيب عاطف القطعاني عن فرع الاستخبارات بنغازي.