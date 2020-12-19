عقيل: وليامز ترفض وبشدة مجرد صراخ الليبيين من شدة ما فعله الغرب ببلادهم

قال الباحث السياسي، عز الدين عقيل، إن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، ترفض وبشده مجرد صراخ الليبيين من الألم على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من شدة ما فعلته دول الغرب وشركاؤها ومنظمة الأمم المتحدة.

وأعرب عقيل في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن استغرابه من تحذير وليامز لأعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75 من الالتفات إلى صرخات الشعب الليبي على صفحات الـ”فيسبوك”، مبينا أن وليامز اعتبرت تعبير الليبيين عن آرائهم عبر “فيسبوك” مجرد شر مستطير على ليبيا.

وتساءل عقيل: هل يمكن لمثل هذه السيدة (وليامز) أن تصنع حلا أو تسامحا أو سلاما؟

وتابع عقيل إن ذلك هو قطعا الغطرسه الأمريكيه التى لم يسبقها إليها أحد من المبعوثين الأميين لكل أزمات الدنيا، حين تنطلق من فوق منصة الأمم المتحدة، التى دمرت ليبيا دمارا شاملا تحت شعار حق الليبيين بحرية التعبير.

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