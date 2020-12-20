الهند.. الحكم على مواطن انضم لتنظيم “داعش” في ليبيا بالسجن 7 سنوات

قضت محكمة خاصة هندية في نيودلهي، بالسجن سنوات وغرامة قدرها 40 ألف روبية، على مواطن هندي تعهد بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، في محاولة للقتال مع التنظيم في سوريا وليبيا.

وقالت مصادر صحفية إن الحكم صدر بحق المدعو محمد ناصر، يوم الأربعاء الماضي، مبينة أن التهم تتعلق بـ”المؤامرة الإجرامية” التي دبرها تنظيم “داعش” لتأسيس قاعدته في الهند من خلال تجنيد الشباب المسلمين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت المصادر أنه نتيجة لذلك غادر عدد من الشبان إلى خارج البلاد، وانضموا إلى داعش، وتم توجيه تهم ضد 16 شخصا بينهم ناصر، في 3 يونيو 2020، مشيرة إلى أنه في هذه القضية، حكم على 15 متهمًا سابقًا بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو محمد ناصر كان يعمل كمطوّر مواقع إلكترونية ومصمم جرافيك في دبي في عام 2014، وأنه أصبح متطرفًا ومتحفزًا للانضمام إلى داعش من خلال المحاضرات التي ألقاها على موقع يوتيوب، لافتة إلى أن المُدان بذل جهودا للعثور على أشخاص يمكنهم تسهيل سفره إلى سوريا وليبيا للانضمام إلى داعش، وغادر دبي للانضمام إلى داعش في ليبيا عبر السودان، لكن السلطات السودانية اعترضته وتم ترحيله إلى الهند في ديسمبر 2015.

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