ورشة تدريبية عن مبادئ المراقبة بالانتخابات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن عقدها ورشة تدريبية برعاية منظمة العدسة و بمشاركة كل من الراية لحقوق الإنسان، تناروين، فساطو للتنمية، المتوسط للتنمية والإغاثة، وباستضافة من مركز تارقت للتدريب وتعليم اللغات.

وأوضحت اللجنة، أن مسؤل اعتماد المراقبين باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية نسيمة عمران شيلو، حضرت الورشة التدريبية، لتوضيح أبرز مهام ومبادئ منظمات المراقبة يوم الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية، إضافة إلى عرض لنظام اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين المحليين و الدوليين.

وتضمنت الورشة محاكاة ليوم الاقتراع وخطوات سير العملية الانتخابية، إلى جانب عرض نموذج المراقبين الذي يتضمن أبرز التساؤلات حول يوم الاقتراع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية