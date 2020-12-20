تعديل سعر الصرف … رفض شعبي للقرار .. و سخط واسع على أعضاء اللجنة

أثار قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف، موجة رفض شعبي قويّ، خلقت حالة إحباط واسعة في الشارع؛ بدت ملامحها بارزة على صفحات التواصل الاجتماعي.

فما أن صدر القرار، بتوحيد سعر الصرف وخفض قيمة الدينار الليبي؛ حتى توالت ردود غاضبة و رافضة للخطوة التي قِيل عنها الكثير.

الخطوة، التي جاءت تحت ضغط محلي و دولي، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي تُكرّس لارتفاع الأسعار ، و تشرعن الغلاء الفاحش الذي لا يتناسب مع حجم الدخل، خصوصًا في ظل عدم قدرة المصارف على توفير السيولة ناهيك عن العملة الصعبة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكّكوا في جدوى هذا القرار الذي صدر بعد ست سنوات من الانقسام؛ مؤكدين أنه يقضي على الطبقة المتوسطة، ويطحن الطبقة الفقيرة؛ كونه قرارًا أقرب إلى تعويم العملة منه إلى تعديل سعرها وتوحيده لكافة الأغراض.

موجة الإنتقادات الحادّة طالت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة رفع سعر الصرف ، حيث يرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتكون من موظفين يعملون بالمصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير بشكل مباشر .

الاتهامات لم تقف عند هذا الحد ، بل وصلت إلى أن أعضاء اللجنة غير مؤهلين علميا أو أكاديميا لاتخاذ مثل هذا القرار ، فبينما صوبت لهم سهام النقد بأنهم لا يحملون درجة أي درجة علمية أو أكاديمية في الاقتصاد، شككت الاتهامات في استقلالية أعضاء اللجنة و تبعيتهم كليا للكبير و غيره من القوى الداعمة له.

أعضاء اللجنة واجهوا أيضا اتهامات بخيانة مصلحة الشعب الليبي و تفضيل مصالحهم الشخصية عبر إرضاء صانعي القرار و المستفادين من مثل هذا القرار.

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