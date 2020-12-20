أوفتشا: أتمنى أن يشهد بيت الكيخيا حفلات موسيقية ملهمة

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أن الافتتاح الرسمي لبيت الكيخيا الثقافي في بنغازي، قد تم تأهليه بدعم من مشروع دعم الاستقرار وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لدعم الانتقال إلى اتفاق سياسي شامل.

ونشر أوفتشا، صورا لافتتاح البيت، عبر حسابه الرسمي على توتير.

وأعرب السفير الألماني لدى ليبيا، عن أمنياته لتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية الملهمة، بالبيت الثقافي، وأن يُتيح فرصة للتعبير الثقافي الحر، مع الأخد في الاعتبار الوقاية من فيروس كورونا.

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