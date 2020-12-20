مصادر: مخاوف جمة في الجزائر من تعثر المسار السياسي في ليبيا

أفادت مصادر إعلامية، بأن الجزائر تعيش حالة ترقب وقلق واسعين، في ظل تعثر مسار المفاوضات في ليبيا، التي ترتبط معها بحدود برية، يقارب طولها ألف كيلومتر.

وقالت المصادر إن التطورات الأخيرة في ليبيا، المتمثلة خصوصا في استمرار التدخلات الخارجية، وتواصل مظاهر التسلح في البلاد، وتضاؤل فرص الحل السلمي، باتت تفرض تساؤلات ملحة، بخصوص التداعيات المرتقبة للحالة الليبية على الجزائر، وكيفية تعاطي هذه الأخيرة، مع التهديدات التي تتربص بها.

ونقلت المصادر عن الإعلامي الجزائري المتخصص في الشأن الأمني أكرم خريف، قوله إن الفشل في المسار التفاوضي في ليبيا، مرده لطبيعة النزاع، مضيفا أن ما يحدث في ليبيا صراع بين دول، وليس نزاعا محليا، إذ يمكن تشبيهه بحرب عالمية مصغرة، وهو حرب نفوذ بين قوى عظمى على غرار الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية، وقوى أخرى متوسطة وإقليمية.

وتوقع خريف تأثيرا كبيرا لمآلات هذا الوضع على الجزائر، موضحا أنه أيا كانت الجهة، التي تؤول الأمور لصالحها؛ سيكون ثمة تدخل ونفوذ خارجيان مهمان في الساحة الليبية، ما سيؤثر سلبا على الجزائر، مبينا أن دولا ستنشئ قواعد عسكرية في ليبيا، كما سيكون هناك في المستقبل تأثير أجنبي على السياسة الخارجية للحكومة أو الحكومات الليبية، ولا ندري كم حكومة سيفرزها هذا الوضع.

وأشار خريف إلى ما وصفها بـ”لعبة الغاز”، موضحا أنه الآن صارت هناك سلسلة لحقول الغاز تبدأ من ليبيا، وتنتهي في إيطاليا، وتضم دولا أخرى مثل قبرص، وتركيا، ولبنان والكيان الصهيوني، موضحا أنه لا يدري ما هو مصير الغاز الجزائري في ظل هذا الواقع، متسائلا: هل ستربط الحقول الليبية بحقول الجزائر، عبر شبكة هذه الأخيرة؟ أم سيأخذ الغاز الليبي مسارا آخر عبر شرق المتوسط؟.

ولفت خريف إلى أن مشكلة الجزائر اليوم، أنها لا توجد قرارات صائبة، ولا تتبع تكتيكي، فالأحداث تتوالى والجزائر تتكيف معها، دون أن تصدر عنها قرارات إستراتيجية، أو تطبيع مع جهة أو أخرى، مشيرا إلى أن الجزائر تبحث عن مسار للسلام في ليبيا، لكن المشكلة هي أن الأطراف الفاعلة في ليبيا لا تمثل الشعب الليبي.

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