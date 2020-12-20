بعيو يتهم دوغة بإهدار وتبديد 35 مليون دينار

تقدم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غبر المعتمدة، محمد بعيو، السبت، بشكوى إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب، الصديق الصور، ضد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة ليبيا الإخبارية المدعومة من قطر، سليمان دوغة.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للإعلام فإن شكوى بعيو جاءت على خلفية إهدار وتبديد 35 مليون دينار سبق تخصيصها سنة 2013 لقناة ليبيا الإخبارية التي كان يرأسها سليمان دوغة.

وقال البيان إن هذه الجريمة لم يتم البت فيها رغم وجود لجنة تحقيق انتهت من أعمالها سنة 2015، مؤكدا أن مذكرة الشكوى التي قدمها بعيو حوت ملفا بالأدلة والمستندات على التجاوزات والمخالفات بالقناة، مشيرا إلى أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وعد بإعطاء الشكوى الاهتمام المطلوب قانونيا إحقاقا للحق ودفاعا عن المصلحة العامة.

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