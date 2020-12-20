بويصير: قرار “تخفيض سعر الدينار” لن يفيد ليبيا

هاجم محمد بويصير، الأمريكي من أصول ليبية، قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار.

وقال بويصير في لقائه عبر قناة “إل بي سي” التابعة لفائز السراج، إن ليبيا تحتاج إلى تريليون دولار للعودة إلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن تعديل سعر الدولار ما هو إلا تخقيض لسعر الدينار. ووصفه بـ”المحزن”.

ورفض الكاتب المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، في اللقاء الذي رصدته “الساعة 24” التفاؤلات التي يقدمها البعض حول فائدة قرار المركزي على الأسعار في الأسواف، قائلا: “لم يقدم أحد ما يه ما يثبته”.

وأضاف بويصير أن الدول التي تحتاج إلى تخفيض عملتها لا بد من توافر 3 أمور بها، أولها السياحة وثانيها إنتاح محلي، وثالثها أن يكون فيها استثمار أجنبي، لكن ليبيا تبيع النفط فقط ولا بتوافر فيها أي مقومات أخرى لتستفيد من هذا القرار.