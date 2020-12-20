الغرفة الأمنية بنغازي تُجيز استخدام القوة ضد من يعبث بأمن المدينة

بنغازي 20 ديسمبر 2020 (وال)- أكدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، على جواز استعمال القوة وكذلك استعمال السلاح، مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المدينة، أو كل من استعمل السلاح ضد المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي تعمل على تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى السبت، بمقر رئاسة الأركان العامة بمنطقة الرجمة برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة – في بيان – إنه تم خلال الاجتماع مناقشة حزمة من النقاط أهمها التأكيد على إعادة النظر في عمل الغرفة الأمنية، للرفع من مستوى الأداء بالشكل الذي يتطلع إليه أغلب سكان مدينة بنغازي، والتأكيد على التعاون والتنسيق بين مُشرفي الخطط الفرعية للغرفة الأمنية، من أجل تحقيق المهام المكلفين بها في أسرع وقت وبأقل الخسائر.

والجدير بالذكر، إن الاجتماع حضره أعضاء اللجنة كل من معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير أمن بنغازي عقيد ونيس الشكري، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح أهويدي، ورئيس قسم النجدة مقدم جمال العمامي، ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة نقيب فرج أقعيم، ومدير فرع الأمن الداخلي بنغازي عقيد عبدالحميد الرعيض.

كما شارك في الاجتماع رئيس الأركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، مدير فرع المخابرات الليبية بنغازي العميد مفتاح العربي، ومشرف الوحدات العسكرية بالقوة المشتركة العقيد خالد الشحومي، مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي العقيد طارق نجم، مدير فرع الحرس البلدي بنغازي المقدم فرج العقوري، عن فرع الاستخبارات بنغازي النقيب عاطف القطعاني. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال