الصراع يحتدم … السراج يسحب تبعية جهاز الردع من باشاغا و يضمها للرئاسي

فصل جديد من الصراع الذي يدور بين رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغ ، الصراع الذي يطفو على السطح من حين لأخر و لم يعد خافيا على أحد ، في ظل حرب طاحنة بين أعضاء حكومة الوفاق على السلطة و تصدر المشهد السياسي في ليبيا ، بل والظهور أمام المجتمع الدولي بأنه الرجل القوي و الحليف المستقبلي.

و في إطار صراع القوى و النفوذ أصدر السراج في سبتمبر الماضي ، قرارا بإعادة تنظيم ما يسمى بـ جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، و سحب تبعيته من وزارة الداخلية.

القرار لم يظهر إلى العلن إلا اليوم فقط ، بالرغم من أن تاريخ صدور القرار كان يوم 1 سبتمبر الماضي ، أي منذ 3 أشهر و نصف تقريبا ، في الفترة التي بلغت فيها النزاعات ذروتها بين باشاغا والسراج، فبعدها بيومين كانت مساءلة الرئاسي لباشاغا في 3 سبتمبر .

و عزا محللون سياسيون القرار إلى رغبة الرئاسي لـ تحجيم “باشاغا” و تقليص صلاحياته ، إضافة إلى تحجيم وزارة الداخلية و الحد من نفوذها و بالتالي نفوذ باشاغا ، خاصة و أن القرار تزامن مع ظهور هيثم التاجوري، بحسب المحللين

و جاء في القرار الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأن يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي.

ويتكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

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