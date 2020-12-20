إصابات كورونا في مصر تعاود الارتفاع وتسجل 611 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة، بعد أن سجلت 579 إصابة و26 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 124891 حالة، من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وكان استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، قد أكد السبت أن مصر ضمن الدول التي أمنت احتياجاتها من جرعات لقاح كورونا عبر منظمة “كوفاكس”، مضيفا أنه جرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة تصل في الربع الأول من 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24