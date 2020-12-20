توفير إنارة بالطاقة البديلة في المدينة القديمة طرابلس

أعلن جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، البدء في توفير الإنارة بالطاقة البديلة، لبعض الشوارع بالمدينة.

وأوضح الجهاز، “إن خصوصية المدينة التي تتمثل المحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي والإنساني للمدينة يجعل من الضروري تطوير في بعض الجوانب بالمدينة بما يتماشى مع خصوصية وضع المدينة أن توفير الانارة لبعض الشوارع والازقة بالمدينة هو شئ اساسي للمواطنين المقيمين بالمدينة”.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك، “تجربة مقترح الإضاءة بالطاقة البديلة للشوارع والازقة والميادين شيء اساسي وضروري لان كون المدينة القديمة هي مدينة حية عبر العصور فلهذا كان لزاماً علينا مشاركة السادة بغرفة الطواريء المدينة القديمه ومنظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية في هذه التجربة”.

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