جمال سليمان يكشف عن فيلم “الملك إدريس”

أعلن الفنان السوري جمال سليمان، أنه يستعد لتمثيل دور أول ملوك ليبيا بعد الاستقلال إدريس السنوسي.

وأوضح الفنان السوري، في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، عن الفيلم الجديد بقوله: “يتناول فترة حكم الملك إدريس السنوسي التي شهدت صراعاً شعبياً للتحرر من الاستعمار الإيطالي”.

وأضاف الفنان جمال سليمان، أن العمل الجديد “يلقي الضوء على التاريخ، لكنه أيضاً يشبه الوضع الراهن في العالم العربي”.

ويرى الفنان السوري، أن “هناك فرقاً بين تقديم شخصية يعرفها الجمهور، وبين تقديم شخصية غير معروفة له، وأن الفيصل في ذلك هو التعبير عن روح الشخصية”.

وعن العمل الجديد حول الملك إدريس، وعن معايير الاختيار، يوضح الفنان السوري، “لم تختلف طريقة اختياراتي منذ دخلت مهنة التمثيل حتى الآن، فمع كل عمل جديد أتساءل: ماذا سنقول للناس؟ وأجد نفسي مسؤولاً عما يقوله العمل، مثلي مثل المؤلف والمخرج، فأنا لم أقدم عملاً يقول شيئاً مختلفاً عن قناعاتي”.

ويكشف الفنان السوري جمال سليمان، “المسلسل كتبه فاضل عفاش، ويخرجه إلياس بكار، وسيجري تصويره في تونس، ويتناول فترة حكم الملك إدريس السنوسي التي شهدت صراعاً شعبياً للتحرر من الاستعمار الإيطالي، والعمل يتعرض لتلك الحقبة بما فيها من صراعات استعمارية، وهو أمر مهم، ليس فقط لأنه يلقي الضوء على التاريخ، لكن لأنه أيضاً يشبه الوضع الراهن في العالم العربي”.

ويضيف الفنان السوري، “رغم التحرر الذي حققته الشعوب العربية، لكن لا يزال محاطاً بصراع المصالح الدولية لبسط النفوذ عليه، هذا ليس جديداً فنحن نعيشه منذ قرون، وكما يقول ماركس إن التاريخ يعيد نفسه بأشكال أخرى، بينما يقول هيغل إنه يعيد نفسه، تارةً بشكل تراجيدي، وتارة أخرى بشكل كوميدي، غير أنني أراه الآن صراعاً تراجيدياً للغاية، فالوضع صعب جداً ومأساوي في كل من سوريا وليبيا والعراق ولبنان، ولسنا متأكدين من الاحتمالات القادمة، وأصبح الخطر وجودياً بكل ما تحمله من معنى”.

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