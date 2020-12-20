عثمان بركة : العناصر الإرهابية لم تغب عن المشهد برعاية تركيا و قطر

أكد المحلل السياسي عثمان بركة، أن العناصر الإرهابية لم تغب عن المشهد في العاصمة طرابلس، مؤكدًا وجود عملية تبادل أدوار، مرة أمام الأضواء ومرات خلف الكواليس

وأوضح بركة أن تصعيد تلك العناصر من جديد يأتي لخدمة أهداف بعينها للدول الداعمة لحكومة الوفاق غير المعتمدة على رأسها تركيا وقطر، مشيرًا إلى أن لهم أدوارًا محددة عادوا من أجلها وسيختفون مرة ثانية بعد أدائها

و أشار بركة إلى أن المليشيات المسلحة في طرابلس هم عناصر الأزمة، وسط صمت تام من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الذي يجب عليه أن يغير من طريقته في إدارة الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن تلك الطريقة لا يمكن أن تبني دولة مدنية، أو تؤدي لاستقرار الأوضاع في البلاد.

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