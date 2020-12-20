ياسين : العناصر الإرهابية ورقة الوفاق الأخيرة للاستمرار

اعتبر رئيس مجلس العلاقات الدولية،عادل ياسين، أن تصعيد العناصر الإرهابية المطلوبة لمواقع حساسة بحكومة الوفاق غير المعتمدة مرة أخرى، جاء في إطار خطة إخوانية لبسط سيطرة أكبر على مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مؤكدًا أن تلك المليشيات هي صاحبة القرار في العاصمة طرابلس

و أعرب ياسين عن عدم استغرابه من إعادة “الإرهابيين” إلى المشهد مرة أخرى، واجتماعهم ليل نهار مع المسؤولين عن الحكومة في طرابلس، كونهم هم المتحكمون الفعليون وولاؤهم لقطر وتركيا وليس حكومة الوفاق

وأكد رئيس مجلس العلاقات الدولية أن حكومة الوفاق ترسل بهذه التكليفات رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أن هؤلاء هم ذراعها اليمنى، ويجب أن يكون لهم دور في أي حوار سياسي أو تفاوضي، ضاربة بعرض الحائط أي جهود لصنع السلام في ليبيا، وللرفض الشعبي لهم

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