ليبيا في مقدمة الدول التي تتعرض فيها المرافق الصحية والأطقم الطبية لهجمات

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، النشرة الإنسانية في ليبيا لشهر نوفمبر الماضي.

وقال المكتب في نشرته إنه تم تسجيل أكثر من 32 هجوما، أبلغ عنها في العام 2020، مبينا أن ليبيا احتلت المرتبة 4 في عدد الهجمات على البنية التحتية.

وبحسب النشرة الإنسانية، فإن شهر نوفمبر الماضي، هو الشهر الأكثر دموية في العام 2020 بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت النشرة الإنسانية، إلى الفيضانات في المنطقة الشرقية، في تسجيلها لأكثر من 4100 شخص تضرروا من تلك الفياضانات، إضافة إلى عقد مشاورات محلية بشأن خطة الاستجابة الإنسانية للمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.

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