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صحة الوفاق تختتم دورة “التعامل السريري” مع كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اختتام الدورة التدريبية المكثفة التي أقيمت الأسبوع الماضي، في طرابلس لفرق الاستجابة الصحية بإدارة الطوارئ الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن الدورة  كانت بعنوان ” التعامل السريري مع حالات كوفيد 19 ومبادئ مكافحة العدوى بمراكز الفلترة والعزل “.

وتلقّى المتدربون، برامج عملية ونظرية على كيفية التعامل مع الحالات الخطيرة للمصابين بفيروس كورونا وذلك باتباع البروتوكول الجديد المتبع لعلاج المرضى .

وحضر البرنامج التدريبي، 20 متدرب ومتدربة، تلقوا من خلالها دروسا ومحاضرات لكيفية التعامل مع الحالات الخطيرة لمرضى فيروس كورونا وكذلك كيفية التعامل مع جهاز التنفس الصناعي بكافة أنظمته المختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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