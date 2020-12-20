رئيسا النيجر و مالي يبحثان تطورات الأزمة الليبية

بحث رئيس النيجر يوسوفو محمدو، مع الرئيس المؤقت لدولة مالي باه نداو ،تطورات الأزمة الليبية، و ذلك في أول زيارة من نوعها يقوم بها الرئيس المؤقت إلى الجارة الشرقية لبلاده.

و أوضحت مؤسسة الرئاسة في النيجر في بيان لها، السبت، أن المحادثات المشتركة ركزت حول الأزمات الاقليمية وقضايا الدفاع والأمن ، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تكثيف الحرب ضد الإرهاب من أجل ضمان الأمن والسلام في البلدين و على وجه الخصوص وفي منطقة الساحل ضمن قوات الخمس العسكرية بشكل عام.

وأضاف البيان أن رئيس الفترة الانتقالية في مالي أكد التزامه بدعم دول الجوار من أجل القضاء السريع على الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24