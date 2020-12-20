انطلاق معرض الكتاب اليوم في مدينة سبها

أعلنت ‏رئيس تحرير صحيفة فسانيا‏، سليمة بن نزهة، عن انطلاق معرض للكتاب بمقر الصحيفة، في مدينة سبها، اليوم الأحد.

وأوضحت بن نزهة، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المعرض، يتضمن “عناوين ثقافية ، وسياسية وفكرية ودينية ، وأدب الطفل ، وروايات عالمية في محطة كتب سبها ، المعرض المقام بمقر صحيفة فسانيا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية”.

وأشارت رئيسة صحيفة فسانيا، أن افتتاح المعرض سيكون على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسيستمر المعرض حتى السادسة مساءً يوميا وعلى مدار 4 أيام متواصلة.

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