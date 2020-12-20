قـوة حـمـايـة طـرابـلـس : أيادي خفية تعرقل تنفيذ اتفاق سرت

طالبت ما تعرف بـ قـوة حـمـايـة طـرابـلـس رؤوساء وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بتوضيح سبب تأخير وعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم في مدينة سرت في نوفمبر الماضي.

و أوضح المكتب الاعلامي للقوة في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن احتقان الشارع الليبي ضد سياسات الحكومتين، ومع الأجواء المشحونة والمتوترة نتيجة تعنت أغلب الأطراف،أفشل ضمنيًا لملتقى الحوار السياسي ، مندا بالتأخير المتعمد في تطبيق مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جولتها السادسة التي انعقدت بمدينة سرت في 12 نوفمبر 2020.

وأضاف البيان أن بنود الاتفاق العشرة لم يطبق منها بندًا واحدًا إلى الآن، مشيرا إلى وجود أياد خفية لعرقلة اتفاق اللجنة الذي ارتضته جميع الأطراف، مشددة على ضرورة تشكيل قوة عسكرية مشتركة من قبل لجنة إخلاء خطوط التماس، تقوم بفتح الطريق وتأمينه للمواطنين، وتشرف على إبعاد الأسلحة الثقيلة من المدن، وترحيل المرتزقة خارج ليبيا.

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