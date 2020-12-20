لجنة حقوقية ترحّب بقرار إعفاء الليبيات المتزوجات بأجانب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية، والذي استثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية وفق تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا.

وطالبت اللجنة الوطنية، وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، بإصدار قرار مماثل لقرار الحكومة الليبية.

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، “يستثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية”.

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