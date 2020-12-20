«الروياتي» من مصراتة: «حفتر بدأ يشوف فينا كفار قريش»

سخر «أحمد الروياتي»، المحلل السياسي والدائم الظهور على وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، من قرار المشير أركان حرب خليفة حفتر بتغيير مسميات بعض الوحدات العسكرية واستبدالها بأسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وزعم «الروياتي»، عبر منشور له على فيسبوك، ساخرا بقوله: «حفتر يا أما عايش أجواء فلم الرسالة هالأيام وبدأ يشوف فينا كفار قريش».

وواصل سخريته من قرار القائد العام للجيش الوطني الليبي باستبدال أرقام الوحدات العسكرية بأسماء الصحابة، مدعيا بقوله: أنه ربما يكون «حد من أحفاده (حفتر) ساقط فى مادة الرياضيات.. نازل قشط للأرقام وتنزيل فى الصحابة».

واختتم سخريته من القرار بالقول: «تخيلوا خالد وهو مُجحفل والا حمزة وهو مُعزز».

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر قرارا جديدا أمس السبت لتغيير مسميات بعض الوحدات العسكرية.

وحمل قرار القائد العام للجيش الليبي رقم «550» لعام 2020، والذي تضمن تغيير مسمى «لواء 106 مجحفل» إلى «لواء خالد بن الوليد المجحفل».

كما شمل القرار تغيير مسمى «لواء 128 معزز» إلى «لواء حمزة بن المطلب المعزز».