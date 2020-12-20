«الصغير»: على باشاغا «تسريح» الشرطة والعودة لـ«القوميستي» بعد انقلاب السراج ضده

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن السراج نفذا انقلابا ناعما ضد وزير المليشيات فتحي باشاغا، مطالبا إياه بغلق الوزارة، بعد قيام السراج بانتزاع ما تسمى بـ«قوة الردع» من تحت قبضة باشاغا.

وقال الصغير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “انقلاب سراجي ناعم على وزير الميليشيات. لو أنا وزير الميليشيات نسكر الوزارة ونسرح الشرطة ونروح للقوميستي”.

وكان رئيس «المجلس الرئاسي» فايز السراج، قد أصدر أمس السبت قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة، عبد الرؤوف كاره، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، وذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.

ونص القرار الذي تحصلت عليه «الساعة 24»، على إعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي.

ويتكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.