صالح يبحث مع رئيس المخابرات المصرية جهود تسوية الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي يؤدي زيارة إلى ليبيا جهود التسوية في البلاد عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح بحث مع رئيس المخابرات المصرية عدد من الملفات والقضايا بين البلدين والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا والمنطقة والأمن القومي المشترك للبلدين وجهود التسوية في ليبيا عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.