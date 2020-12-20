بويصير ينتقد قرار المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف

انتقد المحلل السياسي، محمد بويصير، قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، بتعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار.

وقال بويصير، إن ليبيا تحتاج إلى تريليون دولار للعودة إلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن تعديل سعر الدولار ما هو إلا تخفيض لسعر الدينار.

وقال بويصير، إن الدول التي تحتاج إلى تخفيض عملتها لا بد من توافر 3 أمور بها، أولها السياحة وثانيها إنتاج محلي، وثالثها أن يكون فيها استثمار أجنبي، لكن ليبيا تبيع النفط فقط ولا يتوافر فيها أي مقومات أخرى لتستفيد من هذا القرار.

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