الطقس يشهد اعتدالا على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال أثناء النهار على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة، وتتكاثر السحب تدريجيا من يوم الغد على مناطق غرب البلاد مع سقوط أمطار متفرقة.

وتشهد السحب في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكاثرا تدريجيا من يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الساحل الغربي وبعض مناطق الجبل.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-23) م ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الثلاثاء.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكاثر للسحب من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف على مناطق الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خفيف اخر الليل والصباح الباكر.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 22) م ، ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب مساء يوم الغد خاصة على أقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-23) م، وتسجل انخفاض يوم الغد علي اغلب المناطق.

بينما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 23) م.