شندب يقارن بين سعر الدينار في زمن القذافي ووضعه الآن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

عقد الإعلامي اللبناني علي شندب مقارنة بين ما كان عليه سعر الدينار الليبي أمام الدولار في زمن الزعيم الراحل معمر القذافي وما وصل إليه الآن.

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وقال شندب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ذات زمن مضى كان السعر الرسمي للدينار الليبي نحو 3.75 دولار” مضيفا “بعد جهود انطلقت عام 2011 وبرعاية (المبعوثة الأممية إلى ليبيا) ستيفاني وليامز بات السعر الرسمي للدولار الواحد 4.5 دينار”.

وأضاف شندب “هذا هو الحال في كل بلد لفحته رياح الربيع المسموم”.