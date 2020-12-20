«الأرصاد»: طقس يميل للاعتدال نهارا على غالب المناطق وأمطار متفرقة في غرب ليبيا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس يميل للاعتدال أثناء النهار على غالب مناطق ليبيا اليوم الأحد، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة؛ فيما تتكاثر السحب تدريجيا بداية من غد الإثنين على مناطق غرب ليبيا مع سقوط أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– تتكاثر السحب تدريجيا من غد مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الساحل الغربي وبعض مناطق الجبل.

– الرياح جنوبية غربية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يغد إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و23 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات – مراده:

– تكاثر للسحب

– الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19 و22 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– تكاثر السحب مساء يوم غد على خاصة على أقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 19 و23 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و23 درجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا