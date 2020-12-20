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بوريل: تركيا تلعب دورًا سلبيًا للغاية في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- اتهم مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية “جوزيف بوريل” تركيا بلعب دور سلبي للغاية في ليبيا، وبشكل لا يتماشى مع سياسات أمن دول الاتحاد.

“بوريل” أوضح في بيان صحفي مقتضب تابعته صحيفة المرصد أن المشاكل في شرق البحر الأبيض المتوسط تعد من بين أكبر التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي العام 2020، مؤكدًا امكانية استمرارها خلال العام 2021، مرجعًا في ذات الوقت توتر علاقة تركيا ببقية الدول لتعثر انضمامها للاتحاد، وفشلها في مفاوضات القضية القبرصية.

وكان “بوريل” قد وصف في وقت سابق وقف إطلاق النار في ليبيا بالفرصة التأريخية، مشددًا على استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة عبر كافة الوسائل الديبلوماسية والأمنية والسياسية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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