مناشدات من بنغازي لتوفير الإنسولين لمرضى السكري

ليبيا- ناشد مدير مركز بنغازي لتشخيص السكري عوض قويري المعنيين المحليين والدوليين بتوفير عقار الإنسولين المستخدم لعلاج مرضى ارتفاع سكر الدم.

قويري أشار خلال بث مباشر على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي تابعته صحيفة المرصد إلى وجود نقص هائل في الإنسولين البشري وغير البشري، مبينًا أهمية هذا العقار لمعالجة مرضى النمط الأول من الأطفال المراهقين والشباب والنساء الحوامل والنمط الثاني أو سكري البالغين.

وطالب قويري المعنيين بالسماح للشركات بتوريد الإنسولين، لافتًا إلى أن مرضى النمط الأول لا يستطيعون العيش من دونه، فهم بحاجة ماسة له ونقصه سيشكل خطرًا على حياتهم، فالخطورة قد تزايدت لا سيما بعد وفاة مراهق وشاب نتيجة لوجود هذا النقص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية