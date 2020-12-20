اليوم.. بدء تشغيل مختبر تحاليل كورونا في زواره

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

يبدأ اليوم الأحد العمل بمختبر التحاليل المتكامل واختبار العينات الخاصة بفيروس كورونا بعد افتتاحه أمس السبت في مدينة زواره وتدريب الكوادر الطبية من قبل مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية لنفط أن المختبر الذي جرى افتتاحه ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية وبرعاية شركة ايني الايطالية يشمل جهاز (PCR) وكافة المعدات والتجهيزات الأخرى المطلوبة لرفع عدد الاختبارات التي تجرى للمواطنين الليبيين لغرض تتبع الحالات والحد من انتشار هذه الجائحة .

حضر مراسم الافتتاح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومنسق المتابعة بالادارة ومندوب عن مجمع مليتة للغاز، كما حضر الافتتاح كلا من عميد بلدية زوارة وأعضاء المجلس البلدي، ومدير مركز بحوث التقنيات الحيوية، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا، ومدير مركز العزل.