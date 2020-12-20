مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابل

كابل 20 ديسمبر 2020 (وال) -أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء انفجار قوي دوى اليوم الأحد في العاصمة كابل.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية، عن مصادر أمنية تأكيدها أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي، استهدف سيارة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أن المشرع نجا من الهجوم.

وأكدت وزارة الداخلية نشوب حريق في ثلاث سيارات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.(وال كابل) س خ.

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