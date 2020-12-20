داخلية الوفاق تبحث وضع خطة مشتركة لتأمين طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

ترأس مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي اجتماعا أمنيا في العاصمة طرابلس لوضع خطة أمنية مشتركة يتم تنفيذها من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية والجهات ذات الإختصاص بشأن تأمين العاصمة وطوقها الأمني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن طرابلس الإدارة العامة للدعم المركزي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الإدارة العامة للعمليات الأمنية، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، قوة العمليات الخاصة، جهاز الأمن الداخلي، جهاز المخابرات الليبية، إدارة الشرطة العسكرية، مدير أمن طرابلس ومدير أمن تاجوراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التنسيق الأمني لوضع خطة أمنية مشتركة يتم تنفيذها من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية والجهات ذات الإختصاص، بشأن تأمين العاصمة وطوقها الأمني، كما تم مناقشة جميع الأوضاع الأمنية بكافة المناطق والوقوف على أهم المتطلبات لإزالة جميع العراقيل التي تواجه سير العمل الأمني، وتفعيل دور الأجهزة والإدارات ومديريات الأمن.

وأكد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية على ضرورة التنسيق الأمني الجيد، والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة المعنيين بتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والرفع من درجة الحس الأمني لكل العاملين في المجال الأمني.

وبينت وزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد في إطار المتابعة والتنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.