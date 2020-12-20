ذا هل: أردوغان يرسل مرتزقة أجانب إلى ليبيا لإختراق التهدئة الحالية

ليبيا- سلط تقرير تحليلي لصحيفة “ذا هل” الأميركية الضوء على الدور المنتظر لعبه من قبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في ليبيا فور تسلمه السلطة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد ضرورة سعي بايدن للاستقرار في ليبيا بعد مرور قرابة عقد من الزمن على نشوء الصراع فيها، مطالبًا في ذات الوقت الرئيس الأميركي المنتخب بالاستفادة من التهدئة الحالية في البلاد التي يتم اختراقها أحيانًا، من قبل المرزقة الأجانب المرسلين من حكومة رجب طيب أردوغان لدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأقر التقرير بصعوبة طريق الاستقرار في ليبيا، فالأخيرة ورغم امتلاكها المال على شكل نفط يباع للوفاء باحتياجات البلاد بحاجة لتأمين استمرار تدفق الثروة النفطية، فضلًا عن وجوب التوصل لصيغة واحدة يقبل بها معظم أو كل الأطراف الرئيسية لتقسيم ورادات هذه الثروة، بالإضافة إلى تمتع الأراضي الليبية بوجود الموانئ التي تمكنها من السيطرة على منطقة كبيرة من البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف التقرير أن الحديث عن وجود مجاعات حقيقية في ليبيا غير دقيق رغم الفوضى المستمرة التي لن تنتهي إلا بانسحاب المرتزقة السوريين والميليشيات التركية من البلاد، وهو الأمر الذي سيقود -إن تم- للسيطرة على الميليشيات المحلية، مختتمًا بالإشارة إلى قدرة الإدارة الأميركية القادمة على لعب دور مهم في إنهاء الأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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