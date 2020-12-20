مدير “أمن البيضاء” يطّلع على جاهزية الأجهزة الأمنية

قام مدير أمن الجبل الأخضر البيضاء، العميد عادل عبدالعزيز بجولة تفقدية زار من خلالها الوحدات والمرافق والأجهزة التابعة للمديرية للوقوف على سير العمل ومدى الجاهزية للأفراد.

وشملت الجولة زيارة ميدانية إلى قسم البحث الجنائي وقسم النجدة التابعين لمديرية الجبل الأخضر، اطّلع من خلالها مدير المديرية على أعمال الصيانة الجارية لمقر قسم النجدة والوقوف على الحالة العامة للآليات، وأوضاع المخازن الخاصة بالقسمين.

واطمأن مدير المديرية على سير العمل الأمني بما يدعم ركائزه في نطاق اختصاص المديرية.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي الأمني التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية فإن هذه المتابعات والإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

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