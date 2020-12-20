مساعٍ جزائرية فرنسية لمعالجة الأزمة في ليبيا

ليبيا – بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز التعاون المشترك في معالجة القضية الليبية والقضايا الأخرى.

بيان صحفي مقتضب للرئاسة الجزائرية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تلقي تبون اتصالًا هاتفيًا من ماكرون تم تكريس جانب كبير منه لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن جانبًا من الاتصال شهد تبادل حالة الاطمئنان على صحة الرئيسين لإصابتهما مؤخرًا بوباء كورونا، فضلًا عن تدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في مالي والصحراء الغربية.

هذا واختُتم البيان بالإشارة إلى اتفاق تبون وماكرون على التواصل هاتفيًا مجددًا مع بداية العام المقبل لبحث الوضع السائد في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية